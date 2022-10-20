UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко передав быйцям 46-ї бригади ДШВ дрони, рації, генератори та "швидку"

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Порошенка спільно з волонтерами "Справа громад" передали бійцям 46-ї десантно-штурмової бригади 25 дронів Autel, квадрокоптери, рації та "швидку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Мій друг, великий патріот та воїн Олександр Погребиський (депутат Київради, десантник, один з лідерів ветеранської організації "Res_Publika. Брати по зброї", - ред.) знає, як це, коли після поля бою ти опиняєшся у кареті швидкої. Декілька місяців тому він отримав контузію, але наші фахові лікарі надали йому вчасну допомогу. І сьогодні я запросив Олександра, щоб вручити ключі від карети швидкої допомоги - такої, яка колись врятувала і його. Машина повністю укомплектована, щоб здійснити реанімацію, врятувати життя українського захисника", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялось, що Фонд Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" відправили у бригади вздовж лінії фронту великий вантаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили України