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Порошенко передав бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади дві вантажівки DAF

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко у Слов’янську передав бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади дві вантажівки DAF, а також буржуйки, генератори, спальні мішки та інше військове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Зараз дуже важко на фронті - багато товаришів гине, багато поранених. Попри це тримаються. Допомагає сила духу, військове братерство і підтримка та віра українців", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" привезли у бригади уздовж лінії фронту великий вантаж.

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Петро Порошенко