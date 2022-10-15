Порошенко передав бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади дві вантажівки DAF

"Зараз дуже важко на фронті - багато товаришів гине, багато поранених. Попри це тримаються. Допомагає сила духу, військове братерство і підтримка та віра українців", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" привезли у бригади уздовж лінії фронту великий вантаж.