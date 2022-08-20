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Порошенко передал воздушно-десантной бригаде дроны и оборудование для связи

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Суббота 20 августа 2022 21:16
Порошенко передал воздушно-десантной бригаде дроны и оборудование для связи Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал бойцам воздушно-десантной бригады квадрокоптеры и ретранслятор Motorola.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Прифронтовой городок на Донетчине. Враг пытается уничтожать нас обстрелами и ракетами, но ему не сломать дух украинского народа, тем более дух Вооруженных сил Украины. В этом уверяют военные из воздушно-десантной бригады, которые выполняют здесь задачи по контрнаступлению", - написал Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" приобрели для Вооруженных сил Украины 350 квадрокоптеров Autel, а также пикапы, грузовики и бронемашины.

Техника уже на передовой, а волонтеры с Фондом Порошенко работают над новыми многомиллионными контрактами для ВСУ. В общем, с 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.

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