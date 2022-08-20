Порошенко передал воздушно-десантной бригаде дроны и оборудование для связи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Прифронтовой городок на Донетчине. Враг пытается уничтожать нас обстрелами и ракетами, но ему не сломать дух украинского народа, тем более дух Вооруженных сил Украины. В этом уверяют военные из воздушно-десантной бригады, которые выполняют здесь задачи по контрнаступлению", - написал Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" приобрели для Вооруженных сил Украины 350 квадрокоптеров Autel, а также пикапы, грузовики и бронемашины.

Техника уже на передовой, а волонтеры с Фондом Порошенко работают над новыми многомиллионными контрактами для ВСУ. В общем, с 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.