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Порошенко передал очередную партию техники на фронт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию техники для бойцов, которые сейчас на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Новый пикап Mitsubishi L200, а также радиостанции Motorola, генераторы, компьютерная техника, шлемы, приобретенные за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад", отправляются в одну из бригад.

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом - контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Мы верим в успех ВСУ", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко представил боевого робота, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также транспортировки боекомплектов и выполнение других военных задач. Робот будет использоваться парамедиками батальона "Госпитальеры".

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины