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Порошенко передал в Минздрав протоколы китайских экспертов по лечению коронавируса

Новости » Политика     03.04.2020 - 21:25
Порошенко передал в Минздрав протоколы китайских экспертов по лечению коронавируса
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Документы были получены партией "Европейская солидарность" в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами

Пятый президент Украины Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов в отношении предупреждения, контроля, диагностики и лечение коронавирус COVID 19, разработанные на основе практического опыта борьбы с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает РБК-Украина.

Отмечается, что документы были получены партией "Европейская солидарность" в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами.

"Всесторонний обмен информацией и данными – прежде всего о темпах распространения болезни, ее особенности, а также наработанные протоколы лечения и реабилитации после COVID-19 с привлечением лучших международных практик является критически важным", - сказал Порошенко.

Также лидер "Европейской солидарности" выразил глубокую благодарность дружной китайской стороне за внимание и помощь Украине важными знаниями и бесценным опытом противодействия эпидемии коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине в борьбе со вспышкой коронавирус.

Ранее в правительстве сообщали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта по поддержке медицинской отрасли. Общий бюджет проекта ВБ и Минздрав составит 135 млн долларов. Средства направят на закупку медицинского оборудования и реконструкцию амбулаторий.

Кроме того, правительство надеется на получение дополнительных 5 млрд долларов от МВФ до конца 2020 года. Для получения транша от МВФ парламенту необходимо принять во втором чтении закон о банках.

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