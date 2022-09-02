UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко передал дроны Autel для бойцов ССО

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко передал беспилотники Autel и другое снаряжение для бойцов Сил специальных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebok.

"Ни одного дня без помощи Вооруженным силам. Очень трудно найти более достойных, чем мои сегодняшние собеседники, настоящие воины, настоящие защитники Украины, на счету которых есть большое количество выполненных задач и уничтоженных врагов", - заявил Порошенко.

В свою очередь, командир отряда ССО, майор Григорий Сиваченко поблагодарил Порошенко и волонтеров за помощь ВСУ.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами купили для ВСУ несколько сотен дронов. Также Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" приобрели 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины