Порошенко передал 1800 ИФА-тестов на коронавирус больницам Тернопольской области

Во время пребывания в Тернопольской области пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как сообщили в пресс-службе, 1000 тестов получила Тернопольская университетская больница, еще по 400 тестов - Тернопольская городская больница N2 и Теребовлянская центральная районная больница.

"Благодарю за ту помощь, которую вы постоянно оказываете нашему коллективу. Мы хорошо понимаем стоимость лабораторного оборудования, эти методики, которые вы даете, дают нам возможность мониторить ситуацию в коллективе. Это уже вторая серия тестов, которую мы получаем. По первой программе почти 300 работников было протестировано. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается, и мы должны понимать, что мониторинг медицинского персонала - это одна из важнейших целей", - сказал генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар

В свою очередь, Порошенко отметил, что власть обещала медикам защиту, тогда как 900 тон масок в начале эпидемии были вывезены за границу.

"Наша команда, видя неуклюжесть действий власти, завезла 130 тысяч защитных антивирусных костюмов высочайшего качества. И я счастлив, что мы защитили сотни, а может и тысячи врачей. Более трех тысяч попало именно в Тернопольскую область. Дополнительно завезли защитные маски, антивирусные очки, пульсоксиметры. Восстановили аппараты ИВЛ", - сказал Порошенко.

По его словам, тесты бесплатные, их разработка завершилась 10 мая, а уже 17 мая первая партия была в Украине.

"2 тысячи тестов за счет нашей команды в Тернопольскую область было поставлено в прошлом месяце. Сегодня - еще почти 2 тысячи тестов. В первую очередь врачи должны пройти самое надежное тестирование для то, чтобы найти антитела и провести диагностику. Я очень хотел бы, чтобы наши врачи были защищены", - добавил Порошенко.

Он также подчеркнул, что парламентская команда "Европейской солидарности" продолжает отстаивать социальную защиту медработников.

"Так, как мы относимся к нашим воинам на фронте, - так же надо относиться и к социальной защите врачей, и в отношении заработной платы. На время, когда они задействованы в пандемических мероприятиях, заработная плата должна быть больше на 300%", - убежден Порошенко.

Он напомнил, что инициировал введение страхования для медиков на случай заболевания коронавірусною болезнью. Однако монобільшість фактически обманула врачей, выхолостив закон о страховании.

"Просто обманули врачей. У нас было - те, кто заболел, получают компенсацию от государства столько, сколько получает раненый воин. В зависимости от тяжести болезни 100-200-300 тысяч. Не дай Бог, болезнь привела к трагическому последствию - миллион шестьсот тысяч. Относительно страхования врачей от болезни они сказали: только тогда, когда врач станет инвалидом. Но от коронавирус инвалидами не становятся. Или умирают, или выздоравливают. И вы просто обманываете людей", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила 200 ИФА-тестов от Фонда Порошенко. В медучреждении отмечают, что это позволит завершить тестирование врачей, медработников и персонала больницы на антитела к коронавирусу.

Ранее очередную партию ИФА-тестов, которые выявляют антитела на коронавирус, от Фонда Порошенко передали партийцы “Европейской солидарности" больницам Львовской, Запорожской и Ровенской областей.