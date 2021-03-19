Порошенко: оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Об этом с трибуны Верховной рады заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Тогда как именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.

"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощности власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. Но правда в том, что у власти нет вакцин", - отметил Порошенко.

По его словам, власть завезла лишь 500 тысяч вакцин.

"Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 миллион доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль", - добавил Порошенко.

Кроме того, политик убежден, что, принимая закон в отношении вакцин 5247, необходимо прежде всего защитить людей.

"Мы не дадим им повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Министерство здравоохранения и правительство", - резюмировал Порошенко.