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Порошенко: новая COVID-волна неизбежна, надо существенно нарастить темпы вакцинации

Автор: РБК-Украина

Заболеваемость коронавирусом в Украине снова растет. Надо существенно нарастить темпы вакцинации.

Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Ужгороде.

"Новая волна неотвратима. Более того, она уже началась. Количество новых больных, заболевших коронавирусом, уже более 1200 человек. Если брать статистику Национальной академии наук, Украина уже заплатила очень большую цену - 150 тысяч человек умерли от коронавируса", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что сейчас действует новый опасный штамм "Дельта". Поэтому надо резко нарастить вакцинирование.

"Надо было это делать в январе, когда делал это весь мир. Сейчас де-факто 95% населения Украины невакциноване. Не ведется кампания разъяснения, что такое вакцинация", - добавляет Порошенко.

Кроме того, по его словам, надо закупить современные лекарства, которые за эти 7-8 месяцев мировая фармакология разработала.

"Вакцинированные люди, даже если они и заболеют, гораздо легче переносят болезнь. И я призываю с этим не шутить. Закупить качественные вакцины. Сотрудничать с мировым сообществом, обеспечить необходимые шаги для защиты людей и спасти жизни", - резюмирует он.

Напомним, в Украине за сутки 13 августа от коронавирус вакцинировали 161 792 человека. Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированные - 55 586 человек.

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Петр ПорошенкоВакцина от коронавируса