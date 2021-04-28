Порошенко назвал "красные линии" в процессе мирного урегулирования на Донбассе

"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины - первая "красная линия", нарушать которую категорически неприемлемо", - заявил Порошенко.

Еще одна "красная линия", по его мнению, - это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.

Третья "красная линия" - никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей.

Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе Крыма, в том числе поставки воды: "ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".

"Пятая "красная линия" - никаких прощений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности", - говорит Порошенко.

Он также предостерег президента Владимира Зеленского от желания встретиться с российским президентом.

"Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств", - убежден Порошенко.

Он также добавил, что нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как об их возвращении.

"Ключ к победе - это международная солидарность и единство с Украиной. Только общим фронтом изнутри и снаружи мы сможем дать отпор российскому агрессору", - резюмировал Порошенко.