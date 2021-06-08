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Порошенко назвал "хорошей новостью" телефонный разговор Байдена с Зеленским

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Киев, Вторник 08 июня 2021 17:31
Порошенко назвал "хорошей новостью" телефонный разговор Байдена с Зеленским Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал хорошей новостью телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и несокрушимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюден. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что "Европейская солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

"Поэтому и сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне нужно для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами. Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эта беседа была запланирована как общение с украинским лидером перед тем, как Байден отправится в Европу и встретится с Владимиром Путиным в Женеве.

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