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Порошенко назвал число предотвращенных терактов в Украине за 5 лет

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 14:02
Порошенко назвал число предотвращенных терактов в Украине за 5 лет
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Кроме того, за это время из незаконного оборота изъяли более 960 тыс. взрывных устройств

Президент Петр Порошенко заявил, что за пять лет Служба безопасности Украины предупредила более 230 терактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Президент отметил, что за это время из незаконного оборота было изъято более 960 тыс. взрывных устройств.

Порошенко назвал число предотвращенных терактов в Украине за 5 лет

"СБУ по праву может гордиться своими достижениями за 5 военных лет: выявлено более 230 террористических актов; разоблачен и осужден, в том числе за государственную измену, 341 человек; изъято из незаконного оборота 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, на счету СБУ за прошлый год - прекращение деятельности нескольких агентурных сетей, созданных российской военной разведкой. Также было установлено более 150 членов террористических организаций «ДНР» / ЛНР, более трети из которых задержаны.

Напомним, спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова. Так, СБУ предотвратила теракт в харьковском метро. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для исполнения теракта на одной из станций метро.

Предполагается, что взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации накануне президентских выборов.

Как писало РБК-Украина, полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании из-за угрозы терактов.

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