Порошенко: корені нашої сили - на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю

"На окупованих територіях рашисти особливо полюють на українські підручники, де згадується Революція Гідності. Немає в нашій новітній історії події, яка б яскравіше провела межу між "русским миром" і незалежною Україною. Наша революція перекреслила будь-яку можливість втягування нашої держави в російську імперію. І продемонструвала волю народу саме тоді, коли кремль і його посіпаки вже вважали все вирішеним за спиною нас усіх", - заявив Порошенко.

На його переконання: корені нашої сили - на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю.

"Тут ми їх захистили. А далі - відстояли під Києвом, у Харківському наступі, у визволенні Херсона, відстоюємо у обороні Бахмута. А ще далі - принесемо їх визволеним Мелітополю і Маріуполю, Криму і Донбасу. Бо свободу не спинити. Бо українці - нескорена нація", - додав Порошенко.