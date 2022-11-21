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Порошенко: корені нашої сили - на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко у День гідності та свободи заявив, що корені української сили - на Майдані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"На окупованих територіях рашисти особливо полюють на українські підручники, де згадується Революція Гідності. Немає в нашій новітній історії події, яка б яскравіше провела межу між "русским миром" і незалежною Україною. Наша революція перекреслила будь-яку можливість втягування нашої держави в російську імперію. І продемонструвала волю народу саме тоді, коли кремль і його посіпаки вже вважали все вирішеним за спиною нас усіх", - заявив Порошенко.

На його переконання: корені нашої сили - на Майдані, де українська свобода поєдналася з гідністю.

"Тут ми їх захистили. А далі - відстояли під Києвом, у Харківському наступі, у визволенні Херсона, відстоюємо у обороні Бахмута. А ще далі - принесемо їх визволеним Мелітополю і Маріуполю, Криму і Донбасу. Бо свободу не спинити. Бо українці - нескорена нація", - додав Порошенко.

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Петро Порошенко