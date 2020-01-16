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Порошенко: информационная атака на правительство - в интересах России

Новости » Политика     16.01.2020 - 13:22
Порошенко: информационная атака на правительство - в интересах России
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко считает, что заинтересованные лица хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику в отношении "ПриватБанка"

Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука может быть в интересах России, а также олигарха и бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - подчеркнул он.

По его мнению, именно неукраинские силы пытаются раздувать этот скандал.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - обратил внимание Порошенко.

Порошенко считает, что заинтересованные лица хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу "одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным".

"И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - подчеркнул Порошенко, отметив, что "Европейская солидарность" не будет в этом участия.

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