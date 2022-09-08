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Порошенко с эстонским послом под Киевом испытали робота для эвакуации раненых

Фото: Петр Порошенко и Каймо Кууск (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

На полигоне недалеко от Киева состоялись учения с применением многоцелевого робота THeMIS. Новейшую машину, которую производят в Эстонии для армий стран-членов НАТО, привез в Украину Петр Порошенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

По его словам, совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры" начат проект реализуется совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры" и называется "Журавль" - в память о морпехе Ярославе Журавле, который в 2020 году был тяжело ранен и погиб в Донецкой области, не дождавшись помощи.

По легенде учений, военное подразделение выходит на боевое задание, попадает в засаду и получает раненого бойца, который нуждается в эвакуации под обстрелом. Руководитель группы медиков дает приказ группе выйти на эвакуацию. В небо поднимается дрон для поиска раненого и координации движения робота.

После полученных данных оператор робота отправляет его на помощь бойцам. Раненого грузят на платформу беспилотного робота, который привозит его в безопасное место. Раненый получает первую помощь, его забирает эвакуационный автомобиль.

"Мы благодарим Эстонию, потому что это не единственный проект, где мы сотрудничаем. И 350 дронов Autel, которые сегодня уже работают во всех бригадах, мы привезли из Таллинна. Это было организовано очень эффективно - и с точки зрения цены, и с точки зрения организации. Я благодарю за помощь эстонскому правительству, парламенту, эстонскому народу, и безусловно посольству Эстонии в Киеве", - подчеркнул Петр Порошенко.

В свою очередь, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, присутствовавший во время испытаний, подчеркнул, что для Эстонии очень важно помочь Украине одержать победу в этой войне. "Мы счастливы помочь вам, помочь "госпитальерам" и предоставить крайне важные новейшие технологии", - добавляет он.

Порошенко также анонсировал, что в ближайшее время в Украину прибудет бронированный Pinzgauer, который будет также выполнять функцию эвакуации и скорой помощи раненым на поле боя с применением брони.

Напомним, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

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