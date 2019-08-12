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Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами


Это уже второй случай нападения на Порошенко

Неизвестные попытались забросать яйцами пятого президента Украины Петра Порошенко возле здания Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

 

 

После того, как Порошенко вышел из здания ГБР,  в его сторону полетели яйца, однако попали в основном в журналистов. После этого в инцидент вмешалась полиция, а нападавшие скрылись.

Отметим, после начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции как его поддержку, так и против него. Сторонники бывшего президента пришли на митинг с флагами Евросоюза и НАТО, а также плакатами с требованием "чистить власть, а не медиа".

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 12 августа пятого президента Петра Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Как сообщало РБК-Украина, 25 июля после допроса пятого президента Украина Петра Порошенко в Государственном бюро расследований на его автомобиль было совершено нападение. Один из противников Порошенко прыгнул на капот, после чего на месте завязалась потасовка, в том числе с применением слезоточивого газа.

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