Порошенко в Донецкой области передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады

Как сообщил Порошенко, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро.

"Сейчас все должны объединить усилия для контрнаступления и победы", - заявил он.

Как известно, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после ряда переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.

Порошенко также анонсировал новые контракты на закупку гусеничной бронетехники. Всего же с 24 февраля на нужды армии структуры Порошенко направили более полумиллиарда гривен.