Порошенко: наш долг продолжать рассказывать об этой трагедии Голодомора

"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", - отмечает Порошенко.

Он также напомнил, что сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств.

"И сейчас наш долг продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.

"Мы не забудем страшного преступления против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", - подытожил Порошенко.