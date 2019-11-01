Порошенко о членстве в НАТО: мы не имеем права оставить Путину ни одного шанса

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко выступил на Львовском форуме по безопасности

Россия и Кремль попытаются помешать Украине в получении Плана действий относительно членства в НАТО и перспективам полноправного членства в Альянсе, однако Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме по безопасности.

"Россия очень коварная. Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса. Путин будет ездить в Венгрию, будет отдельно вести переговоры с Данией о подписании соглашения о "Северном потоке – 2", будет отдельно вести переговоры с Францией об "украинских бандах"...", – отметил Порошенко.

"Посмотрите, сколько произошло всего за последние недели. И это еще не все. Попытка Венгрии заблокировать резолюцию Североатлантического совета и блестящая дипломатия послов – членов Североатлантического совета, которая позволила принять итоговую резолюцию", – добавил он.

Порошенко отметил, что "мы не имеем права оставить Путину ни одного шанса, потому что сейчас под зонтиком разведения войск сложится впечатление – подождите, Россия же уже все сделала, а зачем же мы санкции сохраняем против нее".

Он отметил, что говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о чрезвычайной важности на ближайшем саммите иметь вопрос ПДЧ Украине в повестке дня.

"Я не имею никакой иллюзии о том, что в декабре в Лондоне ПДЧ в НАТО не будет предоставлен. Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 года Украина официально должна подписать ПДЧ, потому что все страны, которые стали членами НАТО, стали членами исключительно через механизм ПДЧ", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что не существует другого механизма, в частности и Северная Македония также становится членом НАТО исключительно через механизм ПДЧ.

"И нам нужно определиться – мы хотим ограничиться только разговорами, лишь отдельными программами сотрудничества, годовая программа, трастовые фонды, помощь вооружением, помощь обучением, другие программы", – сказал он.

Порошенко также назвал опасным распространенный тезис о том, что Украина должна сконцентрироваться на отдельных трех-четырех программах.

"Нет. Мы страна в состоянии войны. Мы страна, которая защищает не только свою землю, защищает не только ценности свободы и демократии, и платит за это самую большую цену. Украина защищает восточный фланг НАТО", – подчеркнул Порошенко.

"И если кто-то из стран-членов будет думать, что это там где-то Украина решает какую-то свою задачу – это ошибка. Потому что украинские воины бьются за безопасность каждой страны-члена НАТО. Только с таким пониманием мы будем иметь эффективное сотрудничество с НАТО", – добавил пятый президент Украины.

По его словам, именно поэтому чрезвычайно важно, что украинская власть наконец задекларировала те "красные линии", которые она не должна перейти.

"Это правильный ответ на движение воинов, волонтеров, добровольцев "Нет капитуляции!". Потому что это шаг для единства страны. Это так как мы должны объединиться и сохранить Украину. Это ответ на те вызовы, которые стоят перед Украиной", – сказал он.

"Противостоять России может лишь сильная Украина с сильной армией, с сильным сектором безопасности, модернизированной, объединенной, реформированной с мощной экономикой, которая имеет абсолютно четкую перспективу полноценного членства в НАТО. За 70 лет существования НАТО ни на одну страну-члена Альянса не было агрессии. Украина заработала это, когда отдала третий по величине ядерный потенциал, когда она сейчас с честью прошла сверхмощное испытание российской агрессией", – резюмировал он.