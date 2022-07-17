Порошенко: бронемашины для ВСУ уже на границе с Украиной и скоро прибудут на фронт

Как известно, Порошенко 4 июля на заводе в Италии анонсировал этот контракт. Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, Фонд Порошенко внес 50 млн грн аванса, 45 млн грн собирают волонтеры на платформе ОО "дело общин".

"Новые бронированные автомобили итальянского производства, которые сделаны на боевом шасси, имеют усиленный бронезащита. Предусмотрены возможности установки вооружения, которое имеется в распоряжение Вооруженных сил Украины. Самое главное - в невероятно короткие сроки мы делали все для того, чтобы эти бронированные автомобили поступили командования Десантно-штурмовых войск, поступили на вооружение и принимали непосредственное участие в контрнаступлении", - заявил Порошенко.

Он также поблагодарил каждого, кто присоединился к тому, чтобы эта бронетехника как можно быстрее попала в Украину.

"Я благодарю украинских военных, потому что они защищают Украину. Я горжусь тем, что Вооруженные силы Украины были реально созданы, построены за натовскими стандартами с 14-го года. Я очень горжусь, как у нас это получилось. Но для того, чтобы быть построенными за натовскими стандартами, они должны иметь и натовскую технику", - добавил Порошенко.

В сотрудничестве с волонтерами ОО "Дело громад" и ГО "Res_Publika. Братья по оружию" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - пикапы, грузовики, военные бронемашины, БПЛА. У Порошенко на поддержку армии с начала широкомасштабного вторжения направили более полумиллиарда гривен.

Приобщиться к сбору средств на бронемашины и другую технику для ВСУ можно по реквизитам:

Переводы по Украине (через Приват24):

5169 3305 2068 6400

Для других банков:

5375 4115 0177 8331

Или перевод:

IBAN счет: UA193052990000026002016226051

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