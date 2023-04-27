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Порошенко анонсував ще одну велику партію техніки для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ. Відповідні контракти будуть укладені найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами – для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення", - заявив Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин - понад 350 одиниць.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України