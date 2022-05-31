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Порошенко анонсировал седьмой пакет санкций против России и санкции ЕС против главы РПЦ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в сотрудничестве с европейскими союзниками уже наработан седьмой пакет санкций против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Порошенко в Роттердаме после конгресса и саммите Европейской народной партии.

"Во-первых, историческим является сам факт проведения саммита. Это первый саммит, который ЕНП, лидер Европейского Союза посвятила Украине. Очень важно, что в резолюции все без исключения предложения нашей команды, а мы активно работали в течение последней недели, попали в конечную резолюцию. Только что они подтверждены на комитете, где работает наша команда. И я надеюсь, что сегодня они будут одобрены ЕНП на саммите. Это принципиально", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его словам, наконец-то будет принято нефтяное эмбарго. Есть определенная отсрочка, но на очень короткий срок для трех стран.

"Да, есть ряд позиций, но наша цель - разрушить использование Россией нефти и газа как оружия. И сегодня сделан первый важный шаг в этом направлении. 90% нефти российской, которую потребляла Европа, будет остановлено", - добавляет Порошенко.

Кроме того, в шестой пакет санкций будет включено главы российской православной церкви Кирилла (Гундяева) и отключение SWIFT российского "Сбербанка". Таким образом, сегодня остался один "Газпромбанк", который используют для уплаты платежей за российский газ.

"И мы сейчас работаем над тем, чтобы в седьмом пакете - а мы говорим о седьмой пакет - обязательно присутствовал "Газпромбанк" и экспорт российского газа в Европу. Это все еще большой пакет, который Путин использует для продолжения войны", - пояснил Порошенко.

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ЕвросоюзПетр ПорошенкоСанкции против России