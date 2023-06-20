Порнозірка анонсувала відео з молодим лідером середняка НБА: позов не за горами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter порнозірки .

Актриса жанру 18+ публічно попередила Національну баскетбольну асоціацію і керівництво "Пеліканс" про наміри опублікувати відео. Вона закликала луїзіанців обміняти форварда до іншої команди.

"НБА, я маю секс-відео за участі Зайона Вільямсона та мене. "Пеліканс", обміняйте його, він не заслуговує бути в Новому Орлеані! Секс-записи невдовзі вийдуть", – написала Міллз.

На такий крок порнозірка пішла через погрози баскетболіста. Він нібито найняв людей, які залякували представницю секс-індустрії. Міллз також анонсувала судовий позов проти Вільямсона.

"Зайон не зможе виграти справу проти мене. Я маю фізичні докази того, що він підсилав людей, щоб погрожувати мені. І він сам це знає. Зайоне, я подаю на тебе до суду за всю шкоду, яку ти зробив мені", – додала актриса.

Хто такий Зайон Вільямсон

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Перший номер драфту НБА-2019, обраний "Нью-Орлеаном".

Провів три сезони в лавах "Пеліканс", а всю кампанію 2021/22 пропустив через важку травму. Потрапив до першої збірної новачків асоціації (2020) та ростеру Матчу всіх зірок-2021. Середні цифри минулого сезону – 26 очок, 7 підбирань, 4.6 передачі, 1.1 перехоплення за 33 хвилини на паркеті.

У 2019 році підписав контракт із Air Jordan на 75 млн доларів. Угода стала другою за величиною в історії для новачків НБА після 90-мільйонного контракту Леброна Джеймса.