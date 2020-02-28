Поразит ли коронавирус экономику Украины? - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Парализует ли коронавирус мировую и украинскую экономику? Чего ожидать от децентрализации в стране?
Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Евгений Комаровский, Врач-педиатр;
Денис Шмыгаль, Вице-премьер-министр - Министр развития общин и территорий Украины;
Тимофей Милованов, Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины;
Давид Арахамия, Глава фракции партии "Слуга народа"
Александр Корниенко, Глава партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, Лидер партии Всеукраинское Объединение “Батькивщина”;
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";
Артур Герасимов, Сопредседатель фракции “Европейская солидарность";
Виталий Кличко, Мэр г.Киева;
Борис Филатов, Мэр г.Днепр;
Андрей Садовой, Мэр г.Львов;
Александр Качура, Народный депутат, "Слуга народа", Заместитель главы комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
Вячеслав Лысенко, Президент компании ТОВ “УКР-Китай Коммуникейшн”.
Они говорят, а решает народ.