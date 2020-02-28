Поразит ли коронавирус экономику Украины? - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера



Парализует ли коронавирус мировую и украинскую экономику? Чего ожидать от децентрализации в стране?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Евгений Комаровский, Врач-педиатр;

Денис Шмыгаль, Вице-премьер-министр - Министр развития общин и территорий Украины;

Тимофей Милованов, Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия, Глава фракции партии "Слуга народа"

Александр Корниенко, Глава партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, Лидер партии Всеукраинское Объединение “Батькивщина”;

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";

Артур Герасимов, Сопредседатель фракции “Европейская солидарность";

Виталий Кличко, Мэр г.Киева;

Борис Филатов, Мэр г.Днепр;

Андрей Садовой, Мэр г.Львов;

Александр Качура, Народный депутат, "Слуга народа", Заместитель главы комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вячеслав Лысенко, Президент компании ТОВ “УКР-Китай Коммуникейшн”.

Они говорят, а решает народ.