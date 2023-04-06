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Поранений через обстріл Берислава помер у лікарні, - Херсонська ОВА

Фото: поранений через обстріл Берислава помер у лікарні (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У лікарні в Бериславі Херсонської області помер чоловік. Він вчора отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора отримав важкі поранення через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора російські війська вдарили артилерією по центру Берислава Херсонської області. Через що одна людина отримала поранення, також була пошкоджена будівля магазину.

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