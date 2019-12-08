Уже пора: MONATIK объяснил решение жены сменить фамилию в сети (видео)

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/irinademicheva)

Певец MONATIK рассказал о причинах смены фамилии его жены в социальных сетях

Украинский артист MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик), который третий раз подряд забрал награду в номинации "Певец года" на M1 Music Awards 2019, рассказал, почему его супруга в социальных сетях сменила фамилию. Певец также признался, как провел месяц в Америке и почему не взял с собой детей. Об этом говорится в интервью "Светской жизни".

Дмитрий Монатик рассказал о месяце отдыха в Америке. Во время тура певец начал выкладывать свои совместные фото с женой. Артист рассказал, почему наконец-то жена решила изменить фамилию в соцсетях и почему не появляется вместе с артистом в интервью.

"Ее очень любит камера, но она ее не очень любит. Я и не заставляю, ну правда. Но если она захочет, мы поговорим с удовольствием. Мы просто как-то путешествовали и решили: ну слушай, мне кажется, что уже пора поменять фамилию, потому что в паспорте она же другая", - рассказал артист.

Он также добавил, что с момента свадьбы у его супруги Ирины в документах была написана фамилия Монатик, но девушка долгое время не меняла девичью фамилию в соцсетях.

MONATIK рассказал почему его жена недавно сменила фамилию

Напомним, что ранее MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии.