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Попытки выяснить происхождение коронавируса "не сводятся к обвинениям", - ВОЗ

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Женева, Пятница 23 июля 2021 15:03
Попытки выяснить происхождение коронавируса "не сводятся к обвинениям", - ВОЗ Фото: ВОЗ отреагировало на отказ Китая выяснить происхождение COVID-19 (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что исследования происхождения коронавируса - это не политика и не поиск виноватых. В этом случае важно установить, как патоген передался человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gguardian.

Пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич, отвечая на вопрос об отказе Китая от еще одной попытки выяснить происхождение коронавируса призвал все страны работать вместе в этом направлении.

"В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства", - цитирует издание представителя организации.

Он подчеркнул, что необходимость установить происхождение коронавируса - "это не о политике и не об обвинение". "По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", - уточнил Ясаревич.

Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

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