UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Попытка теракта в Киеве. СБУ задержала завербованного спецслужбами Беларуси подозреваемого

Автор: Анастасия Рокитна

СБУ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Киеве. Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

СБУ установила, что это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщили в пресс-службе.

"Его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Оплату за свою подрывную деятельность получал из-за рубежа на свою банковскую карточку", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве готовился теракт (СБУ)

Киевлянину сообщено о подозрении. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 111 (государственная измена),
  • ст. 258 (Террористический акт).

Напомним, ранее СБУ разоблачила харьковчанина на сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТерактКиев