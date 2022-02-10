Попытка теракта в Киеве. СБУ задержала завербованного спецслужбами Беларуси подозреваемого

СБУ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Киеве. Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
СБУ установила, что это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщили в пресс-службе.
"Его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Оплату за свою подрывную деятельность получал из-за рубежа на свою банковскую карточку", - говорится в сообщении.
Киевлянину сообщено о подозрении. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса:
Напомним, ранее СБУ разоблачила харьковчанина на сотрудничестве со спецслужбами РФ.