Попавший в "Миротворец" Усик станцевал с известной украинской певицей

Александр Усик, который недавно попал в "Миротворец" за свои высказывания про "братский народ" россиян, появился на зажигательном видео с популярной украинской певицей Олей Поляковой. Видео опубликовали на странице Lomus Official в Instagram.

В ролике показано, как Усик и Полякова с радостью приветствуют друг друга, а потом исполняют горячий танец под несколько композиций. В видео можно наблюдать, как звезды двигаются в такт друг другу. Кстати, социальной дистанции Полякова и Усик придерживаются.

Отметим, что ролик в соцсети за короткое время приобрел небывалую популярность. Его посмотрели почти 40 тысяч человек.

Следует отметить, что Александр Усик и Василий Ломаченко угодили в "черный список" "Миротворца" и названы предателями. Спортсмены снялись в фильме с участием священников УПЦ МП, в которых они агитируют за братство с россиянами и отрицают военную агрессию РФ.

Спустя некоторое время Александр Усик и Василий Ломаченко получили предложение от Федерации бокса России о предоставлении гражданства РФ. Промоутер Усика Александр Красюк резко ответил на подобную пропозицию и заявил, что Кремль не в праве даже упоминать имена украинских боксеров.

Как мы ранее писали, коллега спортсменов дала интервью.