Попал в лицо: под Херсоном мужчина подстрелил племянника во время охоты

В Херсонской области мужчина во время охоты выстрелил своему 14-летнему племяннику в лицо. Подростка госпитализировали.

По информации правоохранителей, в субботу, 4 декабря, в полицию около 17:30 позвонила медработник и сообщила, что в больницу г. Скадовска доставляется 14-летний житель района с огнестрельным ранением левой части лица.

Впоследствии парень из районной больницы был госпитализирован в детскую областную больницу, где ему сделали операцию.

После чего, в понедельник полицейские пообщались с потерпевшим. Он рассказал, что находился на охоте вместе с 28-летним дядей.

"Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать ее под прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Однако, в это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник, который в результате получил несколько дробин в левую часть лица", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Установлено, что мужчина во время охоты находился в трезвом состоянии, а оружие официально зарегистрировано.

На время досудебного расследования ружье изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.