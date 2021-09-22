По цене Kia Sportage: для Toyota Land Cruiser 300 выпущен дорогой тюнинговый обвес

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило пакет доработок для внедорожника для Toyota Land Cruiser 300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Liberty Walk.
Японское тюнинг-ателье Liberty Walk стало популярным благодаря ярким обвесам для суперкаров и внедорожников. Конечно, они не могли пройти мимо "родного" Toyota Land Cruiser 300.
Японский тюнер анонсировал для "трехсотки" тюнинг-комплект, разработанный в сотрудничестве со Sphere Light. Новый кит доступен к заказу с 2022 года. Liberty Walk оснастил внедорожник новым спойлером спереди, дополнительными светодиодными дневными ходовыми огнями и пр.
Первые поставки кита заказчикам ожидаются в 2022 году, но Liberty Walk уже объявила цены. Полный тюнинг-набор обойдется покупателям в 17 870 долларов в Японии и 19 580 долларов на других рынках.
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