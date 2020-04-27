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Япония запретила въезд в страну из Украины из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 14:08
Япония запретила въезд в страну из Украины из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Запрет будет действовать до конца мая

Правительство Японии включило Украину в список стран, гражданам которых запрещено во въезде в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что японское правительство приняло решение о расширении списка, включив в него еще 14 стран, где зафиксировано распространение COVID-19 - Украину, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Кувейт, Оман, Джибути, Перу, Доминиканскую Республику, Антигуа и Барбуда, Сент-Кристофер и Невис, а также Барбадос.

Запрет вступает в силу в среду для граждан, которые не являются японцами, и в течение 14 дней до прибытия в Японию находились в этих странах.

Также правительство продлило срок действие запрета до конца мая. Всего список включает 87 стран мира.

Напомним, в Японии 16 апреля было введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Режим ЧП продлится до 6 мая.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в мире количество инфицированных коронавирусом превысило 3 миллиона человек. Умерли более 207 тысяч пациентов с COVID-19, выздоровели - около 900 тысяч человек.

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