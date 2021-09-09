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Япония продлевает режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

В Японии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, он будет действовать в Токио и префектуре Осака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Экстренные ограничения в Японии в частности сосредоточены на ограничении работы заведений питания и продажи алкоголя.

Власти Японии объясняет такое решение тем, чтобы остановить вспышку COVID-19 и предотвратить переполнению больниц больными коронавирусом.

Отмечено, что ограничения, введенные в связи с ЧС, должны были бы завершиться 12 сентября, однако их решили продлить до 30 числа текущего месяца.

Однако медики отмечают, что введенные ограничения не помогли в достаточной степени снизить количество тяжелых случаев и нагрузку на медицинскую систему из-за коронавируса, как того ожидали власти.

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