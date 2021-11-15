Япония планирует на два месяца сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID-19. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии рассматривает такую возможность для тех, кто получил две дозы шесть месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

"Министерство готовится к этому шагу, одновременно рассматривая сохранение интервала приблизительно в восемь месяцев в качестве стандарта для проведения дополнительной вакцинации в соответствии с первоначальным планом", - говорится в сообщении.

Минздрав Японии принял во внимание информацию из других стран, согласно которой эффект от вакцинации начинает ослабевать через шесть месяцев после второй прививки.

Министерство планирует представить соответствующее предложение на заседании консультативный совета экспертов, которое должно состояться в понедельник.