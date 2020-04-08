Япония передаст Украине партию препарата для борьбы с коронавирусом

Правительство Японии передаст Украине партию препарата фавипиравир ("Авиган"), который якобы облегчает течение заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

При этом отмечается, что на данный момент нет подтверждения эффективности использования препарата при лечении COVID-19, проводятся клинические исследования.

"Мы благодарны Правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украине", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Партия препарата фавипиравир будет направлена ​​в Украину через систему ООН, после чего будет распределена по медицинским учреждениям.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в регионы Украины отправили 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Отметим, на данный момент в мире боле 70 стран занимают исследованиями для создания вакцины против коронавируса. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении темпов исследования.