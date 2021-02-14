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Япония одобрила использование COVID-вакцины Pfizer

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны. Это первая вакцина, которую одобрили для использования в Японии.

Об этом сообщает The Japan Times.

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Ожидается, что вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов.

В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут вакцинированы около 36 млн человек старше 65 лет.

Утверждение вакцин в Японии обычно занимает год или два, но правительство сократило период изучения до менее двух месяцев, отменив требование о проведении крупных клинических испытаний третьей фазы в Японии.

Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Ранее сообщалось, что Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

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