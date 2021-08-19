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Япония фиксирует рекордное количество суточных COVID-заражений накануне Паралимпиады

Автор: Мария Кучерявец

В Японии зарегистрировали рекордное количество новых случаев COVID-19. За несколько дней до начала Параолимпийских игр в стране 23 917 суточных заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечено, что койки для неотложной помощи в Токио почти заполнены, там за сутки обнаружили 5 386 случаев заболевания.

Однако медики заявляют, что было проведено мало тестирований, а следовательно фактическое число может быть намного выше.

"Более 80% коек интенсивной терапии в Токио заняты, а в соседней префектуре Канагава этот показатель уже составляет 100%", - говорится в сообщении.

Сейчас чрезвычайное положение действует для почти 60% населения Японии и продлится до 12 сентября, хотя изначально планировалось, что оно завершится 31 августа.

Напомним, организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей, решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии.

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