Понівечена інфраструктура, поранені та загиблий: росіяни вдарили по Нікополю дронами

Російські війська вдарили ударним безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті атаки загинув 63-річний чоловік, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. 50-річного пораненого ушпиталили в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - зазначив глава Дніпропетровської ОВА.
Він також підкреслив, що в результаті ворожого обстрілу понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки та господарські споруди. Окрім того, армія РФ знищила легковий автомобіль.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно атакує Нікополь та навколишні населені пункти.
Так, в ніч на 2 червня окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників. Після прибуття медиків ворог завдав другого удару. Згідно з даними ДСНС, внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття, в якому перебували фахівці.
Також на початку травня війська РФ атакували Нікопольський район, внаслідок чого постраждала людина. Під обстріли тоді потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.
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