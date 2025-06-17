Понівечена інфраструктура, поранені та загиблий: росіяни вдарили по Нікополю дронами

Російські війська вдарили ударним безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті атаки загинув 63-річний чоловік, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він також підкреслив, що в результаті ворожого обстрілу понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки та господарські споруди. Окрім того, армія РФ знищила легковий автомобіль.

"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. 50-річного пораненого ушпиталили в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - зазначив глава Дніпропетровської ОВА.

Удари РФ по Нікополю

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно атакує Нікополь та навколишні населені пункти.

Так, в ніч на 2 червня окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників. Після прибуття медиків ворог завдав другого удару. Згідно з даними ДСНС, внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття, в якому перебували фахівці.

Також на початку травня війська РФ атакували Нікопольський район, внаслідок чого постраждала людина. Під обстріли тоді потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

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