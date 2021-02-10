В Японии заявили о нехватке шприцев для COVID-вакцинации

Правительство Японии опасается того, что в стране не смогут вакцинировать всех граждан от коронавируса. Причиной тому является недостаток специальных шприцов для препарата Pfizer, которые могут извлекать из флакона все шесть доз.

"Шприцы, используемые в Японии, могут получать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, способны вытягивать шесть доз. Но их будет недостаточно", - заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура.

Отметим, вакцину от коронавируса компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.

Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.