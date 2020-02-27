В Японии зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом

В Японии коронавирусом COVID-19 заразилась женщина, которую ранее выписали из больницы в связи с полным выздоровлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 26 февраля женщина обратилась к врачам с жалобами на боли в горле и груди. В больнице диагностировали заболевание COVID-19.

Это является первым повторным случаем заболевания в Японии - эта же женщина ранее лечилась в больнице Осаки и была выписана из медучреждения 1 февраля в связи с полным выздоровлением.

Местные власти призвали правительство Японии пересмотреть списки пациентов и следить за состоянием граждан, которые были выписаны из больниц, поскольку, по мнению экспертов, существует большой риск повторного заражения вирусом.

"После того, как у вас была инфекция, она может оставаться в состоянии покоя и с минимальными симптомами, и тогда вы можете получить обострение, если она попадет в легкие", - заявил младший профессор микробиологии и патологии в Медицинской школе Нью-Йоркского университета Филип Тирно.

На сегодняшний день известно о 186 случаях инфицирования коронавирусом на территории Японии.

Напомним, ранее в китайском городе Ухань было зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало о рекомендациях МИД украинцам, которые находятся или собираются посетить Японию.