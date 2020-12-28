В Японии выявили новый штамм COVID-19 из ЮАР

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило заражение новым штаммом коронавируса у женщины. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Японии.

Отмечается, что 19 декабря женщина в возрасте 30 лет прибыла в Японию через токийский международный аэропорт "Нарита". На момент обследования у нее не было симптомов заражения.

Так, в Японии выявили уже семь случаев инфицирования новым штаммом, шестеро зараженных ранее находились в Великобритании.

Напомним, 25 декабря в Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все инфицированные прибыли из Британии.

Кроме того, правительство Японии запретило въезд на территорию страны до конца января.

Добавим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.