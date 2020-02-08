В Японии вылечили первого зараженного коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Мужчина был первым, кто заразился коронавирусом в Японии

В Японии вылечили мужчину, который первым заразился новым видом коронавируса 2019-nCoV внутри страны, не посещая при этом Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японскую газету Nihon Keizai.

Как сообщается, 60-летний мужчина был выписан из японской больницы в префектуре Нара сегодня, 8 февраля. Мужчина работал водителем автобуса в группы китайских туристов в городе Нара. Он был первым, кто заболел на коронавирус не выезжая за пределы Японии.

Предварительно установлено, что мужчина мог заразиться коронавирусом от туристов из Китая, среди которых могли быть инфицированные. Отмечается, что симптомы заболевания у него не были обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что количество больных на коронавирус в Японии выросло до 17 человек. В конце января в стране были подтверждены 3 новых случая заболевания.

Также РБК-Украина писало, что во Франции подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Один из больных, по данным французского министра здравоохранения, является гражданином Британии. Также среди заболевших есть ребенок. На сегодня во Франции подтверждены 11 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 8 февраля число умерших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтвержденные 34 546 случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.