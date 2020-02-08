ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Японии вылечили первого зараженного коронавирусом

Новости » Общество     08.02.2020 - 15:27
В Японии вылечили первого зараженного коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Мужчина был первым, кто заразился коронавирусом в Японии

В Японии вылечили мужчину, который первым заразился новым видом коронавируса 2019-nCoV внутри страны, не посещая при этом Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японскую газету Nihon Keizai.

Как сообщается, 60-летний мужчина был выписан из японской больницы в префектуре Нара сегодня, 8 февраля. Мужчина работал водителем автобуса в группы китайских туристов в городе Нара. Он был первым, кто заболел на коронавирус не выезжая за пределы Японии.

Предварительно установлено, что мужчина мог заразиться коронавирусом от туристов из Китая, среди которых могли быть инфицированные. Отмечается, что симптомы заболевания у него не были обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что количество больных на коронавирус в Японии выросло до 17 человек. В конце января в стране были подтверждены 3 новых случая заболевания.

Также РБК-Украина писало, что во Франции подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Один из больных, по данным французского министра здравоохранения, является гражданином Британии. Также среди заболевших есть ребенок. На сегодня во Франции подтверждены 11 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 8 февраля число умерших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтвержденные 34 546 случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Toyota и Honda приостановили заводы в Китае из-за коронавируса Эксперты США ожидают разрешение на въезд в Китай для борьбы с коронавирусом
Новости Украины Япониявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь