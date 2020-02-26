В Японии увеличилось количество жертв коронавируса

Количество жертв коронавируса в Японии возросло до семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Как сообщается, седьмой жертвой коронавируса в стране стал житель Токио, которому за 80. Он умер от воспаления легких после заражения коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения страны заявляют, что

Напомним, по данным на 25 февраля, количество зараженных коронавирусом в Японии увеличилось до 862 человек. В это число входит 691 человека с круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился на карантине. Жертвой коронавируса стал 80-летний японец. Он был госпитализирован после того, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса.