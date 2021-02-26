В Японии снимают режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в шести префектурах

В Японии решили снять режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса. Это решение распространяется на шесть префектур.

С 1 марта снимут режим ЧП в префектурах Осака, Хиого, Киото, Айти, Гифу и Фукуока. Там количество госпитализаций и прирост новых случаев существенно уменьшились, из-за чего в этих регионах можно сосредоточиться на ограничении распространения вируса.

Ожидается, что в этих префектурах смогут работать рестораны и кафе, но их попросят закрываться до 21:00 в обмен на денежную компенсацию.

В остальных регионах Японии снятие режима ЧП произойдет в изначально запланированную дату 7 марта. В стране в целом наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом, но ряд ограничений останутся и после отмены чрезвычайного положения.