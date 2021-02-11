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В Японии со следующей недели начинается массовая вакцинация

Автор: Андрей Козловский

В Японии со следующей недели начинается массовая вакцинация жителей страны против COVID-19. В первую очередь прививку получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает NHK.

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Как сообщается, первой разрешение на использование в стране должна получить вакцина американской компании Pfizer.

"Мы начнем ставить прививки в середине следующей недели после подтверждения эффективности и безопасности препарата. Нам потребуется сотрудничество местных органов власти, врачей и медсестер, ответственных за процесс", - заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Сначала инъекции получат медработники. А примерно в апреле вакцинировать начнут пожилых граждан Японии. После них уколы будут сделаны людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, правительство Японии опасается того, что в стране не смогут вакцинировать всех граждан от коронавируса. Причиной тому является недостаток специальных шприцов для препарата Pfizer, которые могут извлекать из флакона все шесть доз.

Также РБК-Украина писало, что власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.

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