В Японии скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии от коронавируса скончался еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По данным Министерства здравоохранения Японии, в больнице скончался 80-летний мужчина, который был пассажиром круизного лайнера. Мужчина был заражен коронавирусом.

Отмечается, что это уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Напомним, 20 февраля в Японии сообщили о смерти двух пассажиров лайнера Diamond Princess, которые были заражены коронавирусом. Один из погибших - мужчина в возрасте около 80 лет, вторая - женщина. Это были первые случаи смерти среди пассажиров лайнера.

Как известно, 3 февраля круизный лайнер Diamond Princess с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин в японском порту Йокогама. Позже стало известно, что на борту корабля находятся 25 украинцев. Двое из них были инфицированы и смогли побороть болезнь.

Также РБК-Украина писало, что на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин, который ранее вводили из-за коронавируса у пассажиров.