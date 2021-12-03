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В Японии представят систему проверки вакцинации с распознаванием лиц

Автор: Иванна Шовкун

Японская компания NEC начнет полномасштабное внедрение системы сертификации вакцинации против COVID-19 на основе распознавания лиц. Ожидается, что система будет использоваться на туристических объектах и ​​площадках для проведения мероприятий и поможет уменьшить заторы и снизить затраты на рабочую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Пользователи

Напомним, группа японских исследователей заявила об эффективности вакцины, которую они разрабатывают, чтобы помогать ВИЧ-инфицированным. Препарат успешно ликвидировал вирус у обезьяны.

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Вакцина