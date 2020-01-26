В Японии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В Японии зарегистрировали четвертый случай заражения человека коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

По данным Министерства здравоохранения страны, заболевшим является 40-летний турист из китайского Уханя. Он стал четвертым пациентом с пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.

В частности, первый случай заражения им в Японии выявили 16 января. Тогда вирус нашли у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который вернулся из Уханя. Позже из китайского города в Токио прибыли еще два заразившихся туриста - 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Так, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.