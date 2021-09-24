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В Японии планируют отменить режим ЧП, введенный из-за COVID

Автор: Валерия Полищук

В Японии режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 планируют отменить в большинстве районов страны, поскольку ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Ожидается, что режим ЧП могут отменить к концу сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения страны Норихиса Тамура, темпы госпитализации больных и наличие мест в больницах будут определять, будет ли чрезвычайное положение в Токио и большей части страны отменено в конце месяца.

"Выслушав мнения экспертов, Кабинет министров примет окончательное решение", - заявил он.

Уровень заражения коронавирусом в Японии достиг максимума в прошлом месяце в ходе пятой волны пандемии, вызванной "Дельта" штаммом. В ответ на это правительство Японии ввело чрезвычайные ограничения, охватившие около 80% населения, которые, по словам чиновников, были необходимы для того, чтобы больницы не были перегружены.

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ЯпонияЧрезвычайное положениеКоронавирус